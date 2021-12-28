«إسلام» ذهب لإعادة زوجته للمنزل فأنهى زوج والدتها حياته.. «ملحقش يفرح»

مشادة كلامية نشبت بين الشاب إسلام محسن، صاحب الـ24 عامًا، وزوجته عقب شهور قليلة من الزواج، تطورت إلى مشاجرة تركت خلالها العروس منزل الزوجية وذهبت إلى والدتها، وبعد أيام قليلة، قرر إعادة زوجها إلى منزلهما مرة أخرى، وعدم السماح للمشاكل بتعكير صفوة حياتهما، خصوصًا أنّ زوجته هي ابنة خالته في ذات الوقت، ولكن حلمه لم يتحقق، إذ قام زوج خالته بطعنه، ويسقط جثة هامدة.

بلاغ بمقتل شاب طعنًا بالسكين

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغًا من أهالي قرية بني صالح، بمقتل شاب يدعى إسلام محسن، 24 عاما، على يد زوج والدة زوجته ويدعى جمعة مختار، بسبب نشوب مشاجرة بينهما على خلافات المصاهرة.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقل ضباط شرطة مركز الفيوم إلى مكان الواقعة، وتبينّ مصرع الشاب إثر إصابته بطعنات نافذة بالصدر والبطن، إثر طعنه بآلة «حادة»، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف الجهات المختصة، فيما جرى فرض كردون أمني حول مسرح الجريمة.

زوج خالته يقتل «إسلام» بالسكين

وقالت زوجة المجني خلال التحقيق معهما، إنّها تركت منزل الزوجية قبل أيام بسبب نشوب مشاجرة بينهما، وذهبت إلى منزل والدتها بعدما قررت الانفصال عن زوجها الذي ألقى عليها يمين الطلاق خلال المشاجرة، إلا أنّه بعد أيام شعر زوجها بالندم وحضر إلى منزل والدتها لحل المشكلة وإعادتها إلى منزل الزوجية، ونشبت مشادة كلامية بينهما تدخل على إثرها زوج والدتها الذي تشاجر مع زوجها وطعنه عدة طعنات فسقط قتيلاً.

ضبط قاتل عريس الفيوم

وجرى تفريغ الكاميرات المحيطة بمحل الواقعة وتتبع خط سير الجاني، حتى تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض عليه عقب 48 ساعة من ارتكابه الجريمة، وجرى التحقيق معه فيما نُسب إليه من إتهام بقتل زوج ابنة زوجته، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المُختصة التي تولت التحقيق.