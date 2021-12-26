مقتل شاب بطعنة سكين على يد زوج خالته لخلافات «مصاهرة» بالفيوم

استيقظ أهالي قرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم، على فاجعة مقتل شاب من القرية يشتهر بسمعته الحسنة وأخلاقه العالية، بطعنة سكين على يد أحد أقاربه، لوجود خلافات بينهما بسبب المصاهرة، بعدما تسلل زوج خالته لمنزله فجر اليوم وأنهى حياته بعدة طعنات ليسقط جثة هامدة غارقاً في دمائه، ما أصاب أهالي القرية الهادئة بصدمة شديدة وحزن كبير عقب معرفتهم الخبر، فيما انتشرت قوات الأمن بمحيط مسرح الجريمة حيث جرت معاينة الجثة ويجرى رفع الأدلة والبصمات.

بلاغ بالعثور على جثة شاب مقتولاً

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود بلاغاً من أهالي قرية بني صالح بالعثور على جثة شاب عشريني مقتولاً بعدة طعنات نافذة داخل منزله.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين مقتل شاب يدعى إسلام محسن في العقد الثاني من العمر، متأثراً بإصابته بعدة طعنات نافذة بالبطن والصدر، حيث عثرت عليه أسرته جثة هامدة غارقاً في دمائه.

إسلام قُتل على يد زوج خالته

وكشفت التحريات الأولية، أنّ وراء ارتكاب الواقعة زوج خالة المجني عليه ويدعى «جمعة» بسبب خلافات المصاهرة بينهما، واستل سكيناً على إثرها وتسلل لمنزل الشاب فجراً وطعنه عدة طعنات حتى سقط جثة هامدة غارقاً في دمائه ثم فر هارباً.

كردون أمني في محيط منزل المجني عليه

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف عقب الانتهاء من معاينة الجثة وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، كما وفرض كردونا أمنيا حول مسرح الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.