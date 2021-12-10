مقتل شاب بطعنة في الصدر بمشاجرة داخل سوبر ماركت بالدقهلية

قُتل شاب في مدينة الكردي بمحافظة الدقهلية، الليلة، بعدما طعنه آخر بسلاح أبيض في صدره، ما تسبب في إصابته، وجرى نقله سريعا إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي، وقرر الأطباء تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله، فجرى نقل جثمانه إلى مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بإصابة شاب بطعنة في الصدر

ورد بلاغ إلى مأمور قسم شرطة الكردي، بوصول إخطار من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة داخل سوبر ماركت في مدينة الكردي مما تسبب في إصابة «محمد محمد عبد الحميد جبر»، 29 عاما، وجرى نقله إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي للعلاج.

وفاة الشاب متأثرا بإصابته

انتقلت مباحث قسم شرطة الكردي إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة ‏«محمد محمد عبد الحميد جبر»، 29 عاما،‏ بطعنة في الصدر، وقرر الأطباء تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله وتم نقل الجثة إلى مستشفى منية النصر المركزي.

وبالفحص تبين أن مشادة كلامية وقعت بين المتوفى و«محمد ح. ا.» داخل السوبر ماركت الخاص به فاستل سلاحا أبيض وطعن به الشاب في صدره، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته.

وتمكنت مباحث الكردي من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن نيابة السنبلاوين قررت حبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيقات، اليوم بعدما وضعا سريرا أمام مدرسة لتصوير كليب على غرار كليب «شيماء».