«س و ج» كل ما تريد معرفته عن تعويضات إصابات العمل للمؤمن عليهم
منها أنواع إصابات العمل والأوراق المطلوبة
كتب:
أسماء زايد
09:15 م | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
مظاهر الإجهاد من العمل - تعبيرية
نص قانون التامينات الاجتماعية على أن تأمين إصابات العمل من خلال اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل بواقع 1%، من أجر الاشتراك للعاملين لديه، بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون التأمين الصحى، أو من خلال اشتراك شهرى يؤديه صاحب العمل بواقع 5.%، من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التى تلتزم بها الهيئة.
وترصد «الوطن»، أبرز الأسئلة المتعلقة بإصابات العمل وأنواعها كالتالى:
ماهى أنواع إصابات العمل؟
الإصابة بأحد الأمراض المهنية.
- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.
- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.
- الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه إلى العمل أو عودته منه.
ماهى الفئات المؤمن عليها التى تسرى عليها أحكام تأمين إصابة العمل؟
- العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة.
- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام القانون.
- الطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفى.
- العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
-المتدرجين والتلاميذ الصناعيين.
- المكلفين بالخدمة العامة.
- الملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسرى في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ماهى المستندات المطلوبة للإصابة نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل؟
- على المؤمن عليه تقديم إخطار عن وقوع الإصابة معتمد ومختوم.
- تقديم بيان يوضح طبيعة عمل المصاب، وتاريخ بدء مزاولته ومستوى أدائه.
- بيان ما كلف به من عمل إضافي وطبيعته والمدة المحددة لأدائه وما تم إنجازه فيها، وعما إذا كانت تؤدى فى ساعات العمل الأصلية أو الإضافية، وتدعيم ذلك بالمستندات.
- إرفاق الملف الطبي للمصاب من واقع ملف الخدمة وأجازاته المرضية.
- تقديم التقارير الطبية عن الحالة المرضية قبل الوفاة مباشرة، وفى الحالات التي يقوم فيها التأمين الصحي بالعلاج، تقدم البيانات من الهيئه العامة التأمين الصحي.
ماهى المستندات المطلوبة نتيجة إصابة حادث أثناء العمل وبسببه؟
- تسليم محضر الشرطة للحادث، أو تقديم صورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، فى حالة وقوع الإصابة خارج نطاق العمل.
- تقديم محضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل، ويكون موضحا به رأى جهة التحقيق وتاريخ وساعة الإصابة، وأقوال المصاب ـ إذا سمحت حالته بذلك، وأقوال الشهود إن وجدوا، والظروف التى وقعت فيها الحادثة بالتفصيل.
- تسليم إخطار وقوع الإصابة معتمد ومختوم على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- تقديم بيان ما إذا كان الحادث عمدا أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
ـ أقوال صاحب العمل أو مندوبه، خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل.
- تقديم التقرير الطبي الأولى الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي، موضحا به ساعة وتاريخ أول زيارة للمستشفى، وكذلك التقرير الطبى الصادر فور وقوع الإصابة.