«س و ج» كل ما تريد معرفته عن تعويضات إصابات العمل للمؤمن عليهم

نص قانون التامينات الاجتماعية على أن تأمين إصابات العمل من خلال اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل بواقع 1%، من أجر الاشتراك للعاملين لديه، بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون التأمين الصحى، أو من خلال اشتراك شهرى يؤديه صاحب العمل بواقع 5.%، من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التى تلتزم بها الهيئة.

وترصد «الوطن»، أبرز الأسئلة المتعلقة بإصابات العمل وأنواعها كالتالى:

ماهى أنواع إصابات العمل؟

الإصابة بأحد الأمراض المهنية.

- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.

- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.​

- الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه إلى العمل أو عودته منه.

ماهى الفئات المؤمن عليها التى تسرى عليها أحكام تأمين إصابة العمل؟

- العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة.

- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام القانون.

- الطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفى.

- العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

-المتدرجين والتلاميذ الصناعيين.

- المكلفين بالخدمة العامة.

- الملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسرى في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.​

ماهى المستندات المطلوبة للإصابة نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل؟

- على المؤمن عليه تقديم إخطار عن وقوع الإصابة معتمد ومختوم.

- تقديم بيان يوضح طبيعة عمل المصاب، وتاريخ بدء مزاولته ومستوى أدائه.‌

- بيان ما كلف به من عمل إضافي وطبيعته والمدة المحددة لأدائه وما تم إنجازه فيها، وعما إذا كانت تؤدى فى ساعات العمل الأصلية أو الإضافية، وتدعيم ذلك بالمستندات.‌

- إرفاق الملف الطبي للمصاب من واقع ملف الخدمة وأجازاته المرضية.

- تقديم التقارير الطبية عن الحالة المرضية قبل الوفاة مباشرة، وفى الحالات التي يقوم فيها التأمين الصحي بالعلاج، تقدم البيانات من الهيئه العامة التأمين الصحي.​

ماهى المستندات المطلوبة نتيجة إصابة حادث أثناء العمل وبسببه؟

- تسليم محضر الشرطة للحادث، أو تقديم صورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، فى حالة وقوع الإصابة خارج نطاق العمل.

- تقديم محضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل، ويكون موضحا به رأى جهة التحقيق وتاريخ وساعة الإصابة، وأقوال المصاب ـ إذا سمحت حالته بذلك، وأقوال الشهود إن وجدوا، والظروف التى وقعت فيها الحادثة بالتفصيل.

- تسليم إخطار وقوع الإصابة معتمد ومختوم على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. ​

- تقديم بيان ما إذا كان الحادث عمدا أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

ـ أقوال صاحب العمل أو مندوبه، خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل.

- تقديم التقرير الطبي الأولى الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي، موضحا به ساعة وتاريخ أول زيارة للمستشفى، وكذلك التقرير الطبى الصادر فور وقوع الإصابة.