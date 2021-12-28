كيفية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين من النت في خطوات سهلة

يشهد محرك البحث العالمي «جوجل»، زيادة الحركة البحثية حول معرفة الرقم السري لبطاقة التموين من النت وذلك لتتمكن من تفعيل بطاقة التموين وصرف السلع التموينية الشهرية خاصة للبطاقات التموينية الصادرة كبدل تالف أو فاقد.

طرق معرفة الرقم السري لبطاقة التموين من النت

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة طرق للمواطنين من أجل التسهيل عليهم في معرفة الرقم السري لبطاقة التموين من النت وعبر الهاتف المحمول، تسهيلا على المواطنين في صرف الخبز الذي يتم بعد مرور 72 ساعة من تفعيل بطاقة التموين، وأيضا صرف السلع التموينية الذي يتم في الشهر التالي لتفعيل البطاقة، بناء على قرار وزاري صادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

رابط معرفة الرقم السري لبطاقة التموين من النت.. اتبع الخطوات التالية:

1 – فتح بوابة مصر الرقمية من هنا.

2 – الضغط على أيقونة التموين.

3- اختيار أيقونة تفعيل بطاقة التموين الموجودة أعلى قائمة الخدمات التموينية.

4 – اختيار أيقونة ابدأ الخدمة.

5 – تدويت بيانات البطاقة التموينية، من «الاسم – رقم البطاقة – عدد الأفراد – المحافظة – المديرية – الإدارة التموينية – مكتب التموين».

6 – كتابة بيانات أفراد بطاقة التموين المستفيدين من البطاقة التموينية وتحديد صلة القرابة.

7 – الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام التي تتعلق بأن يكون رب الأسرة هو طالب خدمة تنشيط بطاقة التموين، وأن تكون البطاقة قد سلمت بالفعل.

8 – اختيار بند التالي.

9 – تظهر رسالة إلكترونية بأنه تم تفعيل البطاقة بنجاح واستلام الرقم السري.

تجدر الإشارة إلى أن منظومة دعم التموين تضم 23 مليون بطاقة تموينية، كما أن وزارة التموين أوقفت حاليا إصدار بطاقات تموين جديدة أو إضافة مواليد ضمن 4 خدمات تموينية موقوفة عبر المنصات الإلكترونية ومكاتب التموين.