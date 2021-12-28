«صحة الدقهلية» تغلق 880 منشأة طبية مخالفة خلال 2021

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، حصاد حملات فرق إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية خلال عام 2021، إذ جرى تفتيش مفاجئ على نحو 7 آلاف منشأة طبية خاصة، تشمل عيادات خاصة ومراكز طبية ومراكز علاج طبيعي وعيادات تخصصية ومعامل تحاليل ومستشفيات خاصة؛ ما أسفر عن غلق 880 منشأة طبية مخالفة.

اكتشاف مخالفات جسيمة في 880 منشاة طبية خاصة

وبحسب بيان مديرية الصحة بالدقهلية، فقد جرى استصدار نحو 880 قرار غلق للمنشآت الطبية التي وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص.

وأوضحت المديرية، أنه تم منح تراخيص لـ640 منشأة طبية جديدة، خلال عام 2021، تنوعت بين 436 عيادة خاصة، و48 عيادة تخصصية، و51 مركزا طبيا خاصا، و4 محلات بصريات، و14 مركز علاج طبيعي خاص، 100 معمل تحاليل طبية، ووحدة غسيل كلوي.

مكي: لن نتهاون في الحفاظ على صحة المواطن

بدوره، أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المديرية لن تتهاون في اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.