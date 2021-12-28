سيدة نوبية لـ الرئيس: «شعب أسوان بيحبك.. الخير بييجي مع زيارتك لينا»

أعربت سيدة أسوانية، عن ترحيبها بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مدينة أسوان الجديدة التي تفقدها اليوم، مؤكدة: «إحنا في غاية السعادة، ولما حضرتك بتهل علينا، بيهل علينا الخير والبركة»، ليرد الرئيس شاكرًا لها حديثها: «استغفر الله»

وأضافت السيدة: «علشان حضرتك طيب القلب، وأب كريم، وأخ رحيم»، ليرد الرئيس ممازحًا السيدة: «أنتي بتقولي كدة بس لكن هما مبيقولوش كدة»، مشيرًا إلى الوزراء المحيطين به.

وتابعت السيدة الأسوانية: «بنشكر كل الناس والوزارات والجهات المعنية التي أتاحت لنا الفرصة لمقابلة سيادتك وجهًا لوجه، أسوان بتشكر سيادتك، لكن النوبة بتشكر سيادتك شكر خاص جدًا»، فرد الرئيس: «كتر خيرك، والله أنا اللي سعيد بيكم».

وعرضت على الرئيس المنتجات التي تنتجها من بعض الحُلى من الذهب النوبي، وإكسسوارات ترتديها السيدات، لافتة إلى أنهم يذهبون إلى الموسكي في القاهرة لشراء المستلزمات، كما طلبت من الرئيس فتح معرض دائم في أسوان لتنشيط السياحة الداخلية، نظرًا لوجود كساد في التجارة بسبب أوضاع السياحة حاليًا.

ووجه الرئيس بفتح منفذ لهم في أسوان تسهيلًا عليهم لكي لا يسافروا إلى الموسكي، مؤكدًا أنه يقدم لهم كل الدعم.