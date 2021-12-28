رئيس نقابة الحرف اليدوية بأسوان: «المعرض اللي هيعمله الريس هيوفر كتير»

قالت أم كلثوم تاج السر، رئيسة اللجنة النقابية للحرف اليدوية بأسوان، اليوم، إن وعود الرئيس السيسي لإنقاذ الحرف اليدوية النوبية من الاندثار جددت لهم الأمل بشأن هذه المهنة، معربة عن سعادتها بأن الرئيس يوفر لهم المواد الخام المستخدمة في مصنوعاتهم اليدوية، متابعة: «كل المشاكل اللي بتقابلنا إن إحنا بنسافر عشان نشتري المواد الخام اللي بنستخدمها ومش بنلاقي إماكنية سرعة توفير المواد دي، الريس هيوفر علينا كتير جدا».

توفير مستلزمات الصناعات اليدوية

وأضافت رئيسة لجنة نقابة الحرف اليدوية، أن السيسي وعدهم بتخصيص مكان «مول»، على نفقة الدولة لتوفير جميع مستلزمات الصناعات اليدوية، موضحة: «هيوفر علينا تعب السفر وتكاليفه والقيمة المضافة اللي بيحطوها علينا في الموسكي»، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يعمل على فتح سوقا جديدة للحرف اليدوية النوبية في العاصمة الإدارية الجديدة، لذا فحرفتهم لم تكن مقتصرة على مدينة أسوان فقط، وذلك يؤدي إلى تشجيع الاستثمار النوبي «وممكن يخلي منتاجاتنا تتصدر برا مصر كمان».

الحرف النوبية موروثة من المصريين القدماء

واختتمت حديثها، بأن الحرف اليدوية هي إعادة للتراث النوبي، مستشهدة بحرفة تسمى «خرز النول»، الموروثة من المصريين القدماء، قائلة: «المصري القديم كان بيعمل قلادات وأحزمة عريضة وكان بيلبسها الفراعنة، إحنا بنعمل نفس اللي كان بيعمله المصري القديم ولكن بطريقة معاصرة، طورناها عشان كله يلبس المصنوعات الأيام دي».

يذكر أن الرئيس السيسي، تفقد معرض الحرف اليدوية والتراثية بمدينة أسوان الجديدة، برفقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن، وعدد من الوزراء.