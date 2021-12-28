السيسي: «كل اللي معاه قرشين يحطهم في عمارة وفاكره استثمار.. أنت موهوم»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعليقا على البناء العشوائي، إن حجم العمران المسكون «مش كتير، وامشوا على الدائري شوفوا حجم المنشآت الموجودة وحجم المسكون منها، وده معناه حاجة واحدة وخطيرة جدًا، وهي أن ثقافتنا إن كل اللي معاه قرشين اشتغل بهم في حتة أو باع حتة أرض، ييجي يبني على قد ما يقدر».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح مدينة أسوان الجديدة، اليوم الثلاثاء: «الثقافة اللي أنا شايفها، إنه متصور أن ده استثمار، وإنه ضمن فلوسه، حطها في عمارة 7 أو 8 أدوار، فيها 40 شقة تجيب 20 مليون جنيه، وأنا خايف أن يكون عندنا وهم.. أنت موهوم.. حطيت فلوسك وحبستها، وصعب إنها تجيبلك، لأن فيه حجم معروض، وفيه طلب قدام منه».

السيسي: الدولة تدخلت في المجتمعات العمرانية لإيقاف القبح

وتابع الرئيس السيسي أن الدولة تدخلت في المجتمعات العمرانية ليس ضد أحد، ولكن لتحول القبح الموجود وتوقفه، وتعمل الشكل اللي مفروض يستحقه كل إنسان في مصر».

السيسي يفتتح مشروعات بالصعيد

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، افتتاح عدد من المشروعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهي كالتالي: افتتاح المرحلة الأولى من مدينة ناصر غرب أسيوط، والإسكان الاجتماعي بمدينة قنا الجديدة، وإسكان جنة بالمنيا الجديدة عبارة عن 528 وحدة سكنية، والإسكان الاجتماعي بأسيوط الجديدة عبارة عن 3336 وحدة سكنية، والإسكان الاجتماعي بالمنيا الجديدة ويضم 2040 وحدة سكنية.