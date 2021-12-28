السيسي: «مش بلف في الشارع للفسحة.. أنا برصد وبتعلم»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا يتحدث الآن عن حجم الضرر الواقع من التعدي على الأراضي الزراعية نتيجة إصرار البعض على البناء عليها دون هدف واضح ومحدد.

السيسي ينتقد التعدي على الأراضي الزراعية

وأضاف السيسي: «أنتم خلاص تعديتم على الأرض، وأنا بتكلم في المسار والثقافة والسلوك، إللي معاه قرشين يبني عمارة 10 أدوار ويسيبها لا حد سكن فيها ولا حد قرب منها وفي الآخر بيعتبرها مكسب له، بقولكم من تاني، مش بلف في الشارع عشان اتفسح، أنا برصد وبتعلم وأقول إحنا بقينا كده ليه، الناس سايبة البيوت كده ليه، محدش سكن ليه».

لماذا لم يسكن أحد في العمارات؟

وتابع السيسي، خلال افتتاحه مدينة أسوان الجديدة، على هامش افتتاحات مشروعات قومية وتنموية في محافظات الصعيد: « لو حد سكن كنت هقول فيه طلب واتلبى، طب محدش سكن في هذه العمارات، طب عملتوها ليه، طب مصرين تعملوا كده تاني، نفضل نعمل كده؟، من غير ما يكون فيه هدف واضح لينا في إللي بنعمله ده».