السيسي لـ«المواطنين» عن بناء عمارات جديدة: «حطوا فلوسها في البنك أحسن»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب على المواطنين سواء في القرى أو المدن، أن يروا عدد الوحدات السكنية الموجودة لديهم، وعدد المسكون منها بالفعل، لأن هذا يعطينا مؤشرا على الإقدام على البناء أو التوقف، متابعا: «أنا بكلم الناس مش بكلم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ولا بكلم الدولة، بتكلم عن بناء الناس».

السيسي: استثماركم مش في محله

وأضاف «السيسي»، خلال افتتاحه مدينة أسوان الجديدة، على هامش افتتاحات قومية وتنموية في محافظات الصعيد: «بقول للناس أنتوا بتعملوا استثمار مش في محله، ده أقل حاجة تعملها تروح تحطهم في البنك، لو معاك تبنى عمارة بـ 2 مليون جنيه، حطهم في البنك بدل ما تبنى حاجة فرصها مش كتير واتحبست منك وصعب إنك تبيعها».