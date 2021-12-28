رئيس الإنجيلية يتفقد استعدادات «قصر الدوبارة» للاحتفال بعيد الميلاد

تفقد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، آخر استعدادات كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، للاحتفال بعد الميلاد المجيد، المقرر انعقاده 5 يناير المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور الدكتور القس سامح موريس راعي الكنيسة.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

وشدد رئيس الإنجيلية، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حرصًا على سلامة الجميع. مؤكدًا ضرورة دقة العمل التنظيمي في تنفيذ كل وقائع برنامج الاحتفال، وإعداد كل الترتيبات اللازمة لاستقبال الضيوف من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة.

التغطية الإعلامية

وقال يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال، إن استقبال الإعلاميين والصحفيين، سيجري بداية من الساعة 6 مساءً لتغطية الاحتفال، وأنه من المقرر نقل الاحتفال على الهواء مباشرةً على التليفزيون المصري، وبعض القنوات الفضائية المصرية، وعدد من القنوات المسيحية.