السيسي: الدولة تعمل على طرح 100 ألف شقة مفروشة جاهزة للإيجار

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من البناء العشوائي، مشددًا على أن الدولة تتدخل في مسألة الإيجارات خلال الفترة المقبلة.

السيسي: «مفيش طلب على المباني المخالفة»

وقال الرئيس خلال افتتاح مدينة أسوان الجديدة، اليوم الثلاثاء: «يا جماعة انتبهوا.. الناس بنت مباني عشوائية ومش بتأجرها، مش عشان مش عايزة تحتفظ بها.. لأ.. لأنه مفيش طلب عليها.. وحرام نحط فلوسنا يا مصريين في مثل هذه المباني».

السيسي: «التحدي اللي قدامنا أننا نعمل شقق إيجار»

وتابع: «عشان كده التحدي اللي قدامنا أننا نعمل شقق إيجار.. والله وهعملها.. وقولت هعمل 100 ألف شقة إيجار بفرشهم.. يا عريس يا عروسة يا جداد خشوا عيشوا وادفعوا إيجار دي فرصة عشان نقدر ننجح فكرة الإيجار.. لأن بقت فكرة الناس كلها دلوقتي في التمليك».

وأوضح: «كان فيه زمان يفط موجودة على العمارات بتقول شقق للإيجار، وبالمناسبة كانت الشقق متشطبة من كل الوجوه.. ده كان من 50 سنة».