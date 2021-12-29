اعترافات خاطفة رضيع الأزبكية: أنا عاقر وسني كبر وجوزي هددني بالطلاق

اعترفت «رحاب. ط»، 39 عاما، ربة منزل، بقيامها باختطاف طفل رضيع لم يتجاوز عمره الشهرين من سيدة تعرفت عليها بالصدفة في منطقة الأزبكية، حيث قررت اختطاف الطفل، لكونها عاقرا، وتجاوزت سن اليأس، وعلمها برغبة زوجها الزواج من سيدة أخرى.

وأضافت المتهمة في اعترافاتها أمام فريق من مباحث القاهرة، أنها قابلت والدة المجني عليه في صيدلية بمنطقة الأزبكية، وعرفت منها أنها كانت في مستشفى أطفال لتوقيع الكشف الطبي على طفلها «أدهم» الذي لم يتجاوز عمره الشهرين.

رواية المتهمة

وأوضحت المتهمة أن «سني كبر، وأنا أصلا عاقر، وزوجي هددني إنه هيتجوز عليا، ومن كذا شهر أقنعته إني حامل، وهروح أقعد عند أختي لحد ما أولد وقابلت والدة الطفل، وفي البداية كنت عاوزة أساعدها بس بعد كده خطفت الطفل».

وتابعت المتهمة أنهما تبادلا الحديث، حيث علمت بوجود خلافات بينها وبين زوجها، فتوجهت صحبتها لمسكنها بدعوى الصلح والتوفيق بينهما، إلا أن الزوج رفض الصلح، وعقب ذلك توجها لأحد المطاعم بدائرة القسم، وأثناء تواجدهما بالمطعم قامت بمغافلتها باختطاف الطفل ولاذت بالفرار.

التحريات

وتبين من التحريات أن المتهمة ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبصحبتها الطفل، وبمواجهتهما اعترفت بارتكاب الواقعة وأقرت برغبة زوجها بالزواج من أخرى لتقدمها في العمر ورغبته في الإنجاب، فاختمرت في ذهنها فكرة خطف طفل حديث الولادة عقب إيهام زوجها بأنها حامل، وفى سبيل ذلك قامت بإخبار زوجها بتوجهها للإقامة صحبة شقيقتها بدعوى وضع مولودها، وبتاريخ الواقعة تعرفت على المجنى عليها وتمكنت من ارتكاب الواقعة باستدعاء المجنى عليها تعرفت على الطفل واتهمتها باختطافه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمة للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة القضية.