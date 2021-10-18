4 جثث و20 مفقودا حصيلة غرق مركب للهجرة غير الشرعية في تونس

أعلنت وحدات الحرس البحري التونسي، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الجثث التي تم انتشالها حتى الآن إلى 4 جثث، ولا يزال هناك 20 شاباً في عداد المفقودين، بعد غرق مركب صيد بحري، أمس الأحد، وذلك بسبب الحمولة الزائدة.

وكانت رحلة القارب، بحسب قوات حرس البحر التونسي، قد انطلقت من شاطئ المهدية في محاولة الوصول للسواحل الإيطالية، فيما كان يقل 30 مهاجرا.

فتح تحقيق بخصوص اجتياز الحدود البحرية

وكانت وحدات الحرس البحري بولايتي المهدية والمنستير الساحليتين، قد تمكنت أمس الأحد، من إنقاذ 7 أشخاص والعثور على جثتين كانوا جميعاً على متن القارب الغارق.

وصرّح المتحدث الرسمى لمحاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، أن النيابة العمومية بالمهدية طلبت فتح تحقيق بخصوص تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة والناجم عنه موت.

وفي السياق ذاته، أعلنت النيابة العامة أنّه يجرى تحقيق في جريمة الهجرة غير الشرعية التي يقوم بها الكثير من الأفراد للبحث عن حياة أخرى في الأراضي الأوروبية.

وكانت تونس قد شهدت أمس الأحد حادث غرق قارب في قبالة سواحل المهدية على بعد 6 أميال، وكان المركب يحمل أكثر من 30 مهاجراً وأفادت إذاعة المنستير أنه تم انتشال جثتين وإنقاذ 7 أشخاص ، ولا تزال تجرى عمليات التمشيط والإنقاذ من قبل خافرات الحرس الوطني والجيش التونسى للعثور على بقية المفقودين.

ارتفاع عدد المهاجرين خلال عام 2021

وصرح المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يعنى بملف الهجرة، هذا الأسبوع أن 12697 ألف مهاجر وصلوا السواحل الإيطالية خلال هذا العام، مقابل وصول 7951 شخصاً في العام الماضي، وأفاد المنتدى بأن الأمن منع نحو 20 ألف مهاجر هذا العام من الوصول الى السواحل الإيطالية مقابل أكثر من 10 آلاف العام الماضي.