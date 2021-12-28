حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 28-12-2021 مهنيا وعاطفيا

اليوم مبشر لأصحاب برج القوس، فالأبراج تعمل لصالحهم، رغم بعض التشوش، لكنهم يستطيعون الاندماج مع زملاء العمل، كما يمكنهم التعامل بذكاء مع الشريك العاطفي.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

قد تشترك اليوم مع الزملاء والأصدقاء في عمل إيجابي أو نشاط ممتع وتشعر بالسعادة لتواجدك معهم.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

تنظر اليوم للحياة بروح متفائلة وتتصرف بذكاء، وتظهر تجاوبا مع من تحب ومع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.