مصرع طفل في انقلاب تروسيكل داخل مجرى مائي بالفيوم.. «كان راجل من صغره»

مع صباح كل يوم كان يخرج الطفل سيد صاحب الـ 14 عاماً ذاهباً إلى المدرسة، ثم يعود إلى المنزل ليخلع ملابس المدرسة ويرتدي ملابس العمل، ثم يخرج ويقود دراجة نارية «تروسيكل» لنقل المواطنين أو أي شئ يطلبه منه الزبائن، إلا أنّ نهايته كانت مأساوية، حيث انقلب به التروسيكل في مجرى مائي بسبب سوء حالة الطريق ووجود مطب كبير، ليسقط الطفل في المياه ثم ينقلب فوقه التروسيكل فيصاب بكسور وجروح خطيرة ويتعرض للغرق في نفس الوقت ويلقى مصرعه على الفور.

بلاغ بانقلاب تروسيكل

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور قسم شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغاً من أهالي قرية عزبة قلمشاه بنطاق المركز، بانقلاب تروسيكل في مجرى مائي بالقرية، ومصرع طفل كان يقوده.

الشرطة تعاين الجثة

وانتقل ضباط مركز شرطة إطسا برئاسة العقيد محمد بكري صوفي مفتش المباحث، والمقدم أسامة قرني رئيس المباحث إلى مكان الحادث، وتبين سقوط تروسيكل يقوده طفل في مجرى مائي على طريق «السكة الجديدة» بالقرية، بسبب سوء حالة الطريق ووجود مطب عالٍ يتبعه حفرة ضخمة، ما تسبب في اختلال التروسيكل وعدم قدرة الطفل على التحكم فيه، فانقلب به.

انتشال جثة الطفل

واُنتشلت جثة الطفل، ويدعى سيد أحمد عبد الخالق، الذي تبين إصابته بكسور وجروح ونزيف بالمخ، وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل الجثة إلى مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

وحُرر المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم الجثة لذويه لدفنها في مقابر أسرته.

تشييع جثمانه فجراً

وشيّع أهالي قرية عزبة قلمشاه، جثمان الطفل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عقب تسلّم جثمانه من المشرحة، حيث جرى تأدية صلاة الجنازة عليه على المقابر، ثم تم دفنه في مقابر أسرته وسط بكاء ونحيب أسرته، وحزن أهالي القرية الذين وصفوا الطفل الراحل بالأخلاق العالية مؤكدين أنّه كان «راجل من صغره».