«نظافة المقابر حق علينا».. حملة مكبرة لرفع القمامة في الغربية

شهد مركز سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، تدشين حملات مكبرة لرفع القمامة بمحيط المقابر، تحت شعار «نظافة المقابر حق علينا»؛ في إطار حرص المحاسب إسلام النجار رئيس مجلس المدينة على تلبية رغبات المواطنين.

حملات نظافة مكبرة لمقابر سمنود

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، إلى رؤساء مجالس المدن والأحياء، بضرورة استمرار حملات نظافة مكبرة والمدعومة باللودرات وسيارات؛ لرفع تلال القمامة على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وبناء على توجيهات المحافظ، أعطى «النجار» رئيس مدينة سمنود، توجيهاته العاجلة إلى مساعديه بأهمية استمرارية نظافة القبور على أوقات متقاربة؛ لكي تظهر المقابر بشكل يليق بحرمتها وردع أي مخالف باتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه بتغريمه مباشرة.

رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى

وشدد رئيس المدينة، في توجيهاته إلى مسؤولي الإشغالات والمرافق برفع الأكشاك المجاورة بأسوار المدارس والمقابر والمؤسسات الحكومية؛ حفاظا على المظهر العام وتأمين الأرواح المواطنين.

كما كلف رئيس مدينة سمنود، مساعديه بالتنسيق والتعاون الكامل مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ للتأكد من سلامة غطاسات وبلاغات الصرف الصحي ورفع حالة التأهب والاستعداد القصوى؛ لمواجهة احتمالية سقوط الأمطار الغزيرة؛ تزامنا مع موجه الصقيع والدفع بسيارات لكسح وشفط مياه المتراكمة بشكل دوري.

الجدير بالذكر أن محافظة الغربية فقدت شخصين وأصيب آخرون في حوادث سير متفرقة بمركزي طنطا والسنطة؛ إثر سقوط شجرة ضخمة وصعق كهربائي؛ تزامنا مع رفع حالة الطوارئ نتيجة سوء الطقس والأحوال الجوية خلال الفترة الماضية.