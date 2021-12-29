شقيقان بالبحيرة يبدعان في تقليد الفنانين.. بدآ بأهالي القرية (فيديو)

تسمع صوتيهما فتتذكر زمن الفن الجميل، إذ برعا الشقيقان في تقليد العديد من الفنانين بطقبات صوت مماثلة تماما، لذا التقت عدسة «الوطن» بالشقيقين أبناء مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، للحديث عن موهبتهما.

في البداية، يقول عيد علي إن الصدفة قادته لاكتشاف موهبة تقليد الفنانين، عندما بدأ الأمر معه بتقليد أهالي قريته، مشيرا إلى أنه نفذ العديد من حركات التقليد الصوتي والحركي معا لعدد منهم، ولاقي ذلك إعجاب العديد من الأهالي.

وتابع أنه استمر في ذلك أثناء دراسته ولقي الدعم من أساتذته وأصدقائه، ما دفعه إلى استكمال ذلك المسار، مضيفا أنه قرر عقب ذلك الاتجاه إلى تقليد عدد من الشخصيات المعروفة لدى المواطنين، حتى يتثنى لهم الحكم على مدى نجاحه في ذلك الأمر من عدمه.

نبرة صوت مميزة

وأشار «عيد» إلى أنه قرر تقليد الفنانين لاسيما القدامى منها، معللا ذلك بأن لديهم نبرة صوت مميزة، كما أن حركات أكثرهم معروفة لدى الجمهور، لذا من السهل التعرف عليهم بمجرد البدء في تلقيد أصواتهم، كما أنهم ذات مكانه مميزة حتى الآن بين أبناء هذا الجيل.

تقليد الفنانين

فيما أشار شقيقه محمد عيد إلى أنه تعلم تقليد الفنانين من شقيقه الأكبر، حيث لاحظه منذ صغره يقوم بتغيير صوته مرارا للوصول إلى أصوات مختلفة، وتبين له بمرور الوقت أنها أصوات فنانين فأصبح يقلده في ذلك.

تنمية الموهبة

وتابع أنهما عملا على تنمية موهبتهما من خلال التمرين الصوتي المستمر للقدرة على التحكم في نبرات الصوت المختلفة، حيث تتغير من تقليد فنان لآخر، مشيرا إلى أنه لاقى صعوبة في بداية الأمر إلا أنه برع فيه بعد ذلك.

وذكر أنهما يقومان بعرض أعمالهما علي قناة «يوتيوب» الخاصة بهما، كما أن موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» هو المرآة التي يعرضا خلالها أعمالهما، مضيفا أنهم ملتقحان بفرقة الفنان محمود الجندي ابن مدينة أبو المطامير، ويسعيان خلال الأيام المقبلة لعرض مسرحي داخل قصر ثقافة أبو المطامير.