إصابة شخص في انقلاب دراجة نارية بالإسماعيلية

أصيب شاب في العشرينيات من العمر إثر انقلاب دراجة نارية بطريق «محمد علي» قرب مديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنة يستقلها شاب يدعى «فتحى حبيب على حبيب» 24 سنة.

نقل المصاب إلى المستشفى

ووجه المركز المحلى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمحافظة الإسماعيلية سيارة إسعاف إلى مكان الحادث نقلت المصاب إلى مجمع الإسماعيلية لتلقى العلاج.

وقالت المصادر الطبية، إن الشاب مصاب بجرح قطعى بالرأس حوالى 5 سم وسحجات وكدمات وكدمات بالرأس، فيما أجرى أطباء الطوارئ له الجراحات اللازمة واستقرت حالته وخروج من المستشفى.

إصابة 3 أشخاص بإصابات بالغة

وكان قد أصيب 3 أشخاص آخرين بإصابات حرجة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء جراء تصادم سيارة مع الدراجة نارية بمركز فايد على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

ونقلت سيارات الإسعاف 3 مصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي مصابين بكسور مختلفة ونزيف داخلي واشتباه مابعد الارتجاج وكسور مختلفة في أنحاء الجسم.

وقالت المصادر إن المصابين هم أحمد محمد شحاته، مقيم بمحافظة الشرقية 24 سنة مصابا باشتباه نزيف داخلى بالمخ واشتباه كسر بالركبة اليسرى ونزيف من الأذن اليمنى، ومحمد عادل حسن، مقيم بمحافظة البحيرة، 20 سنة مصابا باشتباه نزيف داخلى بالمخ واشتباه كسر بالعامود الفقرى والفقراء العنقية وسحجات وكدمات، وعبدالرحمن حسن محمد، مقيم بمحافظة البحيرة، 21 سنة ومصابا باشتباه كسر بالقدم الأيمن وجرح حوالى 5 سم باليد اليمنى، وتم نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.