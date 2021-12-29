إصابة 5 بينهم 3 حالات خطرة في تصادم «توك توك» بسيارة بالإسماعيلية

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، بينهم 3 حالات حرجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، جراء تصادم سيارة مسرعة بدراجة نارية «توك توك» على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بتصادم السيارة رقم 9827 مع دراجة نارية بدون لوحات معندية، يستقلها 4 أشخاص أمام السجن الحربي قرب قرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد.

انتقال الإسعاف لمكان الحادث

ووجه المركز المحلي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمحافظة الإسماعيلية 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، إذ نقلت 3 مصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي ومصابين إلى مستشفى فايد المركزي.

أسماء المصابين

وقالت المصادر، إن المصابين هم أحمد محمد شحاتة، مقيم بمحافظة الشرقية، 24 سنة، مصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ واشتباه كسر بالركبة اليسرى ونزيف من الأذن اليمنى، ومحمد عادل حسن مقيم بمحافظة البحيرة، 20 سنة، مصاب باشتباه نزيف داخلى بالمخ واشتباه كسر بالعامود الفقري والفقرات العنقية وسحجات وكدمات، وعبدالرحمن حسن محمد، مقيم بمحافظة البحيرة، 21 سنة، ومصاب باشتباه كسر بالقدم الأيمن وجرح حوالي 5 سم باليد اليمنى، ونُقلوا إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

كما أسفر الحادث عن إصابة مصطفى محمد مصطفى مقيم بمحافظة السويس، 56 سنة، مصاب بسحجات وكدمات، ومحمد مصطفى محمد، مقيم بمحافظة السويس، 21 سنة، بجرح حوالي 2 سم أعلى العين اليمنى وكدمة شديدة بالزراع الأيمن، وتم نقلهما إلى مستشفى فايد المركزي.