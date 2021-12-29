غلق مصنع و4 مخازن غير مرخصة وتحريز 66 طن أعلاف ومواد غذائية فاسدة ببورسعيد

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومتاجر ومخازن بدون ترخيص فى مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعى المغشوشة بنطاق مديرية أمن بورسعيد.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (مصنع – 4 مخازن) عشوائية بدون ترخيص ، كما تم ضبط المديرين المسئولين عنهم ، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (50 طن أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر وبدون ترخيص – 10 طن منتج نهائى لملح الطعام - 6,5طن مواد غذائية عبارة عن "أسماك , لحوم" منتهية الصلاحية ومُعدة للتدوال).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.