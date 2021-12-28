ضبط متهمين بالاتجار في العملة: معاملاتهم بلغت 29 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص ويعمل بإحدى الدول، وشقيقه، مقيمان في ساقلته بسوهاج، مارسا نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، حيث جمع الأول مدخرات العاملين المصريين بالدولة التي يعمل بها بالعملة الأجنبية.

واتفق مع تجار ومستوردين مصريين على دفع قيمة البضائع التي يشترونها من بعض الدول بالعملة الأجنبية، مقابل إيداع قيمة البضائع في حساب الثاني، الذي يسلم قيمتها نقدا لأسر العاملين المصريين داخل البلاد، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

تعاملات المتهمين بلغت 25 مليون جنيه مصري

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه الموجود حاليا خارج البلاد، كما تبيّن أنّ حجم تعاملاتهما خلال عام طبقا للفحص المستندي، بلغت 25 مليون جنيه مصري، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط متهم بالاتجار في النقد الأجنبي في المنيا

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص وشقيقه يعمل بإحدى الدول، مقيمان بدائرة مركز شرطة بني مزار في المنيا، مارسا نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، حيث جمع الثاني مدخرات العاملين المصريين بالدولة التي يعمل بها بالعملة الأجنبية، واتفق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يشترونها من بعض الدول بالعملة الأجنبية، مقابل إيداع قيمة البضائع في حساب الأول بالبريد المصري.

وأوضحت التحريات، أنّ الأول يتلقى التحويلات ويسلمها نقدا لأسر العاملين المصريين داخل البلاد، أو يرسلها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الأول وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه الموجود حاليا خارج البلاد، كما تبيّن أنّ حجم تعاملاتهما خلال 3 أعوام طبقا للفحص المستندي، وصلت لـ4 ملايين جنيه مصري، واتخذت الإجراءات القانونية.