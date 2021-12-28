وزير التعليم عن مناهج رابعة ابتدائي: أفضل ما أنتجناه على مدار تاريخنا

استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعض العناوين الخبرية التي تناولت مناقشته في لجنة التعليم بمجلس النواب، مشيرًا إلى أنها لا تصدر أي رأي دقيق وتعتمد فقط على فكرة عصر التريندات والهاشتاجات، قائلًا: «فيه تصريحات نُسبت لي عن أشياء لم تحدث في الجلسة من الأساس لأن البعض يريد تصدير صورة سلبية وعناوين من أجل التريند فقط».

الأزمة بسبب مناهج الرياضيات والعلوم فقط

وأضاف «شوقي»، أن من يحكم على صعوبة أو سهولة المناهج أشخاص مختصون بها، يحددون المستوى العمري للطلاب ومخرجات التعلم، مشددًا على أن مناهج الصف الرابع الابتدائي تُعد أفضل ما أنتجته وزارة التعليم في تاريخها، بشهادة الدول التي ساعدت مصر في تطوير منظومة التعليم، موضحًا أن الأزمة كانت لدى البعض بسبب مناهج الرياضيات والعلوم فقط، وهذا ما أحدث جدلًا: «الاختلاف هنا مش أن هناك كتابا صغيرا وآخر كبيرا».

التغيير الأساسي يكمن في فلسفة المناهج الجديدة

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن التغيير الأساسي يكمن في فلسفة المناهج الجديدة: «المناهج الجديدة جعلتنا نقول بفخر إن مصر وفرت لولادها غير القادرين وكل ولادها المناهج التي تدرس في المدارس الدولية بمئات الآلاف من الجنيهات، ده جانب مضيء، ناس تقول المنهج طويل ولكن المنهج لا يقاس بعدد الصحفات ولكن بمخرجات التعلم وأنشطة وفلسفة الكتاب».

طريقة تعلم الطلاب هي الخطأ

وتابع طارق شوقي: «طريقة تعلم الطلاب للمناهج في المنازل هي الخطأ، الأسرة بتقولهم احفظ هذا المنهج وهذا الكم ده، وده مش مطلوب، طريقة تدريسه النموذجية، هي استثارة حب المعرفة والعمل الجماعي والمدرسة كافية لذلك، إنما في البيت ناخدهم ونسمع لهم ونحط لهم ضغط كبير جدا وده غلط».