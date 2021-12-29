انتهاء تطوير 1436 قرية في المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة» بعد 6 أشهر  

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع أعمال مبادرة حياة كريمة يوميا، وهو ما كان واضحا للغاية عندما تحدث مع إحدى سيدات قرية في بني سويف أمس، لإدخال قريتها للمبادرة، مضيفا: «الرئيس السيسي وضح لها إنّ المبادرة شغالة على مستوى الجمهورية».

تكليفات رئاسية بالانحياز للعدالة

وأضافت جاد الكريم، خلال اتصال هاتفي على شاشة فضائية extra news، اليوم الأربعاء، أنّ هناك تكليف رئاسي للانحياز لفكرة العدالة، فالصعيد مهمش طوال الوقت، والتقارير المختلفة التي تصدر عن جهات الإحصاء، تشير إلى أنّ ريف الوجه القبلي هو الأفقر على مستوى الجمهورية، وبالتالي كان من الطبيعي أن تنحاز مبادرة «حياة كريمة» للصعيد.

وأشار إلى أنّ المرحلة الأولى للمبادرة تشمل 34 مركزا من إجمالي 51 بالصعيد وتنتهي خلال عام: «خلصنا نص الشغل، ابتدينا فيه أول يوليو 2021، والمشروعات حاليا قيد التنفيذ، وتسير حسب الجدول الزمني الموضوع، على أن تنتهي المرحلة الأولى في 30 يونيو المقبل.

اختيار قرى حياة كريمة بمعايير علمية وموضوعية

ولفت إلى أنّ عدد المراكز 172 مركزا إداريا، تضم 4500 قرية، والمرحلة الأولى تضم 1436 قرية في 52 مركزا، منوها بأنّ المبادرة استهدفت القرى الأكثر احتياجا، وجرى اختيارها وفقا للمعايير العلمية والموضوعية.

وأوضح أنّ من بين المعايير «معدلات التغطية» بالخدمات سواء مياه شرب أو صرف صحي، أو معدلات الأمية، أو الأسر التي تعولها نساء، أو بعض القضايا التي تعمل عليها الدولة خلال الـ7 سنوات الماضية، مثل مواجهة الهجرة غير الشرعية أو الاحتقانات الاجتماعية والطائفية الناتجة عن غياب التنمية.

وتابع أنّ مبادرة حياة كريمة تعمل من خلال محورين، الأول خلق طلب على العمالة، وجار ضخ 260 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى للمبادرة، التي تتطلب تشغيل عدد كبير من شركات المقاولات، بينما الثاني هو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.