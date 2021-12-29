مصرع شاب في تصادم دراجة نارية بعربة «كارو» بالشرقية

لقي شاب مصرعه، في حادث تصادم دراجة نارية بعربة «كارو» بطريق «مشتول السوق - أنشاص الرمل» بمحافظة الشرقية، ونُقلت الجثة لمستشفى مشتول السوق المركزي.

مستشفى مشتول يستقبل جثة متوف في حادث

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة مشتول السوق إشارة من المستشفى المركزي، باستقبال جثة شاب في بداية العقد الثاني من العمر لقي مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية بعربة كارو بطريق «مشتول السوق – أنشاص الرمل».

الشاب كان يستقل دراجته البخارية واصطدم بـ«كارو»

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز للمستشفي المركزي، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب يدعي «إبراهيم س.س»، وأن المتوفى أثناء عودته بطريق مشتول السوق إلى منزله بقرية أنشاص الرمل، مستقلًا الدراجة النارية الخاصة به، فوجئ بعربة كارو أمامه، واصطدم بها من الخلف، ما أسفر عن إصابته التي أدت إلى وفاته.

واستدعت الأجهزة الأمنية مفتش صحة مشتول السوق، لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان سبب الوفاة والعرض علي النيابة العامة للتصريح بدفن الجثة، وبتوقيع الكشف الطبي علي المتوفي تبين إصابته بجروح وكسور وكدمات بأماكن مختلفة بالجسد، وبالعرض علي النيابة صرحت بدفن الجثة، وتم تسليمها لذويه وجار الآن الانتهاء من مراسم تشييع الجثمان لمسواه الأخير بمقابر العائلة.