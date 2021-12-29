مصادرة 25 «توك توك» وتحصيل 34 ألف جنيه غرامات فورية بالغربية

تمكنت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، من شن حملة مرورية مكبرة، بهدف إحكام التواجد الشرطي، وتدشين أكمنة ثابتة ومتحركة بنطاق الشوارع والميادين الرئيسية بمركزي طنطا والمحلة، لردع قائدي المركبات والسيارات والدراجات الناريه المخالفة.

حملات مرورية بشوارع الغربية وردع المخالفين

وأسفرت الحملات المرورية بالغربية عن مصادرة 25 «توك توك»، وتحصيل 34 ألف جنيه غرامات فورية من المخالفين وردعهم قانونيا.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة المرور، يفيد بخروج حملات أمنية موسعة تحت إشراف المقدم محمود أبو المكارم، رئيس مباحث المرور، والعقيد أيمن مكاوي مدير إدارة المرور بمركزي سمنود والمحلة، لردع قائدي المركبات والسيارات والدراجات النارية، و«توك توك» المخالفين للقواعد المرورية.

جهود مرورية لإحكام التواجد الشرطي

وتمكن ضباط مباحث المرور من ضبط 15 من قائدي السيارات المخالفة والتي تسير بدون الملصق الإلكتروني، وضبط 25 «توك توك»، وسحب رخصة 8 من قائدي مركبات دراجات وسيارات ملاكي منتهية التسيير، وتحصيل 34 ألف جنيه غرامات فورية.

وافادت مصادر أمنية بالغربية أنه يتم تدشين عدد من الأكمنه الثابتة والمتنقلة مروريا بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، فضلا عن تدشين رادارات مراقبة السرعة بطرق فرعية ورئيسية أهمها «طنطا - المحلة»، و«سمنود - المحلة»، و«المحلة - المنصورة» الدائري وغيرها.

وكلفت إدارة مباحث المرور بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المذكورة.