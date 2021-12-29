تأجيل محاكمة المتهمين بالتجمهر في المطرية لـ16 يناير

قررت الدائرة الأولي «إرهاب» بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل جلسة محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية، لـ16 يناير 2021، لتنفيذ قرار المحكمة بإيداع متهم مستشفى الصحة النفسية، وعرض التقرير الخاص به بمعرفة الطبيب.

التأثير على السلطات العامة بالعنف

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين تهم التجمهر والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية حال كون بعضهم حاملين الأسلحة النارية والذخائر، وأيضا تهم قتل اثنين من المواطنين بأن صوبوا تجاههما أعيرة نارية «فرد خرطوش، ومسدس فردي الطلقات» قاصدين من ذلك إزهاق روحيهما وأحدثوا بهما الإصابات الواردة في تقرير الصفة التشريحية.

الشروع في قتل 3 مواطنين

كما شرع المتهمون في قتل 3 مواطنين آخرين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية «فرد خرطوش، ومسدس فردي الطلقات»، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم محدثين إصابتهم الواردة بتقرير الصفة التشريحية.

في سياق آخر، جرى نقل كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري، إلى مستشفى سجن طرة، وذلك على خلفية القضية المتهم فيها بدهس 4 شباب بسيارته في الشيخ زايد، وأن النيابة العامة نسبت له تهمة القتل الخطأ وتعاطي المخدرات، وذلك حسبما صرحت مصادرة أمنية.

وجرى ترحيل المتهم كريم الهواري إلى مستشفى سجن طرة، وسط حراسة أمنية مشددة بعد الإصابات التي لحقت به نتيجة الحادث الذي وقع وأصيب فيه.

وقرر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، إحالة المتهم كريم الهواري لمحكمة الجنايات المختصة وذلك لمعاقبته عما أسند إليه من قبل النيابة العامة من تهم إحراز مخدر الكوكايين بقصد التعاطي، والقتل الخطأ لأربع أشخاص منهم 3 أطفال.

وجاء في البيان الذي أصدرَته النيابة العامة، أنَّ الحادث وقع نتيجة إهمال ورعونة المتهم كريم الهواري، وعدم احترازه أو مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.