المشدد 10 سنوات للمتهم بالشروع في قتل أب ونجله في الجيزة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة كهربائي سيارات بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لإدانته بالشروع في قتل أب ونجله في محافظة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشارعلي عرفان عبدالوهاب، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي وخالد عبد الرحمن سالم وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.

الشروع في قتل أب ونجله

وجاء في أمر الإحالة، قيام المتهم «كهربائي سيارات»، بالشروع في قتل أحد الأشخاص ونجله لسرقة السيارة المملوكة له، وكان ذلك بالطريق العام وعن طريق الإكراه الواقع عليهما، ولكن خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو استغاثة المجني عليه بسكان المنطقة.

استغاثة المجني عليه بالسكان

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم حال استغاثة المجني عليه ونجله بالسكان، شرع في قتلهما خلال قيادة الأول للسيارة ملكه، برعونة حيث تشبث بها الثاني ليحول دون تمكنه من سرقتها، فتعمد صدمه بأحد حوائط العقارات، كما زاد من سرعته ليصدم المجني عليه الأول ليحدث لهما الإصابات التي وردت بتقرير الطب الشرعي.

في سياق آخر، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بالجيزة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال مكافحة جرائم السرقة، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة أن 3 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية» جميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب «كسر قفل المسوجر وتشغيلها بتوصيل الأسلاك» مُتخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 16 واقعة سرقة وأرشدوا عن أماكن ارتكابها وكذا أماكن تصريفهم للمسروقات لدى عملائهم سيئي النية، وهم 3 أشخاص، أمكن ضبطهم والمسروقات وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها.