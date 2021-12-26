بريد الوطن ..أعدني إلى عملى بسجل مدني منفلوط يا وزير الداخلية

تم تعيينى بقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بأسيوط، سجل مدنى منفلوط، على نظام الاستعانة بصندوق تطوير الأحوال المدنية، بتاريخ 26 يوليو 2021، وتم تسلم العمل، وتم تدريبى، واجتزت بنجاح دورات تدريبية على أحدث طرق العمل على الأجهزة الحديثة بقطاع الأحوال المدنية بالقاهرة وأسيوط، وبناءً عليه تم إصدار كارت تصوير باسمى وببصمتى، كذلك تم استخراج فيزا كارد باسمى لصرف راتبى، وجميع من عملت معهم يشهدون بالتزامى ولكنى فوجئت بصدور قرار بإقصائى عن العمل فى 11 أكتوبر الماضى، والاستغناء عنى دون ذنب اقترفته، أناشد وزير الداخلية، إعادتى إلى عملى مرة أخرى، رأفة بوالدى ووالدتى المسنين.

عماد الدين يوسف محمد - ديروط - أسيوط

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com