«حبيبة» أخبروها أن أيامها معدودة بسبب مرض نادر: «مش خايفة من الموت»

حالة من الحزن خيمت على أهالي الطالبة حبيبة صالح ابنة مركز أبو المطامير في البحيرة، عقب إصابتها بمرض أفقدها القدرة على الحركة منذ عمر الـ10 سنوات، حيث بدأ مرضها بعدم اتزان في أثناء الحركة.

وأشارت في حديثها لـ«الوطن» إلى أنها تعيش مع جدتها عقب وفاة والدها منذ طفولتها، إذ قامت علي رعايتها بعد أن أصابها المرض وأصبحت غير قادرة على الحركة وتحمل مسؤولية ذاتها.

حبيبة تحدت المرض والتحقت بالثانوية العامة

وتابعت ابنة مركز أبو المطامير أنها تحدت تلك الصعاب وقررت الالتحاق بالثانوية العامة علي الرغم من ظروفها المرضية، مشيرة إلى أنها راضية بقضاء الله وقدره ولم تخش الموت، وإنما تريد أن تلقى مصيرها دون معاناة مع المرض.

وأضافت أنها ترددت علي طبيب ورفض تقاضي ثمن الكشف، وعقب خروجها من غرفة الكشف أخبر خالتها أنها ستموت بعد أشهر قليلة وطلب منهم الاهتمام بها، وأدركت «حبيبة» ما ذكره الطبيب عن حالتها الصحية من حديث خالتها وجدتها وبكائهما الدائم.

حبيبة: أنا مؤمنة بقضاء ربنا

وذكرت أنها ترددت على أكثر من طبيب عقب ذلك التشخيص الذي أصابها بحالة من اليأس والخوف، مضيفةً أنها تشعر بآلام شديدة في رأسها وتفقد السيطرة علي يديها وأطرافها قائلة: «أنا مؤمنة بقضاء الله بس مش عايزة أتعب قبل ما أموت».

وعن رغبتها، ناشدت بتولي الأطباء لحالتها وتشخيصها جيدا حتى تطمئن، لا سيما بعد تشخيص الطبيب بأنها لن تستطيع العيش طويلا لإصابتها بضمور في خلايا المخ طبقا للتشخيص المبدئي، كما عبرت عن أملها في لقاء الإعلامية مني الشاذلي قائلة: «نفسي أسلم عليها قبل ما أموت».