«مترو الأنفاق»: رفع حالة الطوارئ بالمحطات السطحية لمواجهة الأمطار

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع محطات المترو، تزامنا مع إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حدوث تقلبات جوية وتساقط الأمطار بدءا من غد الخميس حتى الأحد المقبل الموافق 2 يناير 2022، موضحا أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل بدء ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب وحركة مسير القطارات وعدم تعطلها.

جاهزون لمواجهة الأمطار بتخفيض سرعات القطارات

وقال «عبدالهادي»، في تصريحات لـ «الوطن»، إن شركة مترو الأنفاق جاهزة تماما لمواجهة الأمطار، حال حدوثها خلال الـ 24 ساعة القادمة، بتخفيض سرعات القطارات في المحطات السطحية منعا لحدوث أي أزمات، علاوة على متابعة حالة الطقس بصورة دورية مع هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدا على تجهيز غرفة العمليات المركزية بالشركة لمتابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أعطال أو معوقات ناتجة عن سقوط الأمطار حال حدوثها.

نشر فرق الصيانة على أرصفة المحطات بسبب الأمطار

ونوه متحدث مترو الأنفاق، إلى أن الشركة ستقوم بنشر فرق الصيانة والطوارئ على جميع أرصفة المحطات، لمواجهة أي أعطال ناتجة عن تساقط الأمطار بالمحطات السطحية، للتدخل السريع لإصلاحها وعدم توقف حركة مسير القطارات، موضحا أنه سيتم الدفع بقطارات إضافية حال حدوث تزاحم على أرصفة المحطات للحد من تفشي فيروس كورونا، مطالبا جموع الركاب بالالتزام الكامل بتعليمات الشركة، بارتداء الكمامات الطبية أثناء التواجد داخل المحطات واستقلال عربات القطارات.

تعقيم المحطات والقطارات لمواجهة أوميكرون

وأكد «عبدالهادي» على تنفيذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية بالمحطات وعربات القطارات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، لمواجهة متحور أوميكرون، موضحا أن هناك تعليمات مشددة لجميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوفير كافة الحماية والسلامة لجمهور الركاب المسافرين.