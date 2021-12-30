مصدر مقرب من صناع فيلم «RRR»: الإصدار في موعده.. ولا خشية من «أوميكرون»

أعلنت الجهة المنتجة لفيلم «RRR» الهندي المنتظر، أنها سوف تصدر العمل في موعده المقرر، 7 يناير 2022، بعد نشر شائعات عن تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا بالهند، خاصة المتحور الجديد «أوميكرون»، وفقا لتقرير «بينك فيلا» الهندي.

شائعات حول تأجيل الفيلم

انتشرت الشائعات حول تأجيل إصدار فيلم «RRR»، للمخرج الهندي الشهير إس إس راجومالي، للممثل الشهير رام شاران، بسبب انتشار «كوفيد 19»، وظهور المتحور الجديد «أوميكرون»، بالهند في ولاية كيرالا.

ومن المفترض أن يطرح الفيلم بولاية كيرالا؛ إذ أنه من أفلام الجنوب، ووفقا لمصدر صرح بهذه المعلومات لموقع «بينك فيلا»، فإن السيناريو الوحيد الذي قد يتأخر فيه فيلم «RRR»، هو إذا أغلق اثنين من الأسواق الثلاثة الرئيسية - حيدر أباد وتاميل نادو ومهاراشترا، وفرض الحظر مرة أخرى.

الفيلم ملتزم بتاريخ الإصدار المحدد

وأكد المصدر أن الفيلم ملتزم بتاريخ الإصدار المحدد في 7 يناير، لكن إذا لزم الأمر فسيعيدون النظر في السيناريو الأسبوع المقبل، وهذا أيضا فقط إذا أغلق سوقين من 3 رئيسية.

يذكر أن فيلم «RRR»، من بطولة رام شاران، وعاليا بهات، و أجاي ديفجن.

وأوضح المصدر أن بالنظر إلى الكيفية التي تسير بها الأمور في الوقت الحالي، ستكون حيدر أباد وتاميل نادو جاهزة للعمل بالتأكيد؛ لأن القضايا وسيناريو «كوفيد 19»، تحت السيطرة إلى حد كبير.

وأكد مصدر تجاري، أن فريق «RRR» على ثقة من أن الفيلم سيجذب الجمهور في جميع أنحاء العالم، حيث تعمل قاعات السينما.

التنازل عن بعض الإيرادات

وأشار المصدر إلى أنهم على استعداد للتنازل عن بعض الإيرادات في الأسواق الهندية، واجتمعت صناعة أفلام التيلوجو بأكملها لدعم «RRR» من خلال إعادة جدولة الإصدارات المعنية من عطلة نهاية الأسبوع، والآن يشعر الفريق أنه سيكون من غير الأخلاقي قليلا من جانبهم تأخير الإصدار، بسبب الخوف من فيروس كورونا أو انتشار «أوميكرون»، لافتا إلى أنه سيعاد التفاوض بشأن المبالغ، بناءً على الأرباح المحتملة لكل سوق، بالنسبة لأولئك غير المدركين، بناءً على طلب «إس إس رجومالي».