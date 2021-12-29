«إعداد الهوية»: نتعاون مع خبراء أجانب لتقديم أفضل صورة ذهنية لكل محافظة

قالت ياسمينا صقر، مدير فريق إعداد الهوية البصرية لمحافظة أسوان، اليوم، إن كل مدينة في العالم معروفة بشيء؛ فمثلا باريس مشهورة ببرج إيفل، وميلانو معروفة بالأكل والبيتزا، مشيرة إلى أن المدن المصرية بها هوية أقوى من الهويات الأجنبية ولكن كان يجب التركيز لحل هذا الأمر في محافظتي أسوان والأقصر، وتم الحرص على ظهور المدن بهوية شبابية واضحة تشجع على الرحلات.

كل محافظة تستحق أن يكون لها صورة ذهنية محددة

وأضافت «صقر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC » المذاع على فضائية «DMC» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن كل محافظة تستحق أن يكون لها صورة ذهنية محددة تسعى لنشرها للسياح، مبينة أن هناك تعاونا مع خبراء أجانب لتقديم أفضل صورة ذهنية لكل محافظة، مشيرة إلى أن كل محافظة تشكل لجنة خاصة للجلوس مع المواطنين للحديث عن أفضل صورة مناسبة للمحافظة، مبينة أن تصميم الجدرايات يتم عن طريق الجامعة الألمانية، ويجري حاليا التفكير في إدخال شباب فنون جميلة.

وبدوره، قال مهاب شهاب، مهندس معماري مشارك في فريق إعداد الهوية البصرية لمحافظة أسوان، إنه كان يشعر بأن هناك تكريما قادما من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لأن من يعمل من قلبه يحصل على تكريم عالٍ، لافتا إلى أن جنوب سيناء ومحافظات أخرى يجري تجميل الهوية البصرية لها، موضحا أن الهيئة الهندسية والمحافظة دائما شركاء مع تنفيذ الهوية البصرية.

رؤية الفريق الفترة المقبلة

وأوضح المهندس المشارك في فريق إعداد الهوية البصرية لمحافظة أسوان، أن طموح الفريق تصميم صور لـ 26 محافظة، ولكن تم البدء بالمحافظات التي يوجد بها سياح مثل الأقصر والإسكندرية وجنوب سيناء.