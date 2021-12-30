طفل نوبي يكشف كواليس لقائه بالسيسي: «مخوفتش والرئيس سأل عليا»

كشف الطفل النوبي محمد هاني، تفاصيل لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لقرية «غرب سهيل»، ضمن فعاليات «أسبوع الصعيد»، موضحا أنه بعد غنائه في الاحتفالية انتظر بالأسفل من أجل التقاط صورة مع الرئيس، مؤكدا: «لما غنيت سألهم وقال لهم مين الولد اللي غنى ده؟»، وذلك خلال حواره في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على قناة «إم بي سي مصر».

لم يكن قلقا مطلقا خلال لقائه مع الرئيس السيسي

وأضاف «هاني»، أنه لم يكن قلقًا مطلقًا خلال لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي: «كان عادي معايا، بس أنا اتخضيت بس واتفاجئت لما سأل عليا»، موضحًا أنه طلب من الرئيس السيسي الغناء معه: «قولت له غني معانا، وقولتله إن (جراتي) تعني الفرحة، و(انبطي) تعني الرقص معانا»، لافتا إلى أنه يحب الغناء منذ صغره، ويتدرب على الغناء والرقص مرتين في الأسبوع بأحد المراكز في قريتهم.

أكثر مطرب يحبه النوبي عز الدين محمد عبدالنبي

وأشار الطفل النوبي، إلى أن لديه 3 أشقاء، وهو حاليا في الصف الأول الإعدادي، كما أنه يغني منذ أن كان صغيرًا، وسيعمل على تنمية موهبته خلال المرحلة المقبلة، موضحًا في الوقت ذاته أن أكثر مطرب يحبه هو المطرب النوبي عز الدين محمد عبد النبي.