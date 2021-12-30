الليرة التركية تفقد 66% من قيمتها وضمانات حكومية للحد من تدهور العملة

لم تحافظ الليرة التركية على صعودها المحدود أمام سلة العملات الأجنبية، إذ عاودت التراجع مرة أخرى، لتنخفض الليرة أمام الدولار بنسبة 4%، وأمام اليورو بنسبة 4% والاستراليني 4%، والين الياباني 3%، فيما تراجعت أمام الفرنك السويسرى بنسبة 4% واليوان الصيني بنسبة 2%.

مصرفيون يعلقون على أسباب هبوط الليرة

وقال مصرفيون لـ«الوطن»، إن الليرة التركية فقدت 66% من قيمتها أواخر 2021 لتصبح العملة الأسواء مقارنًة بعدد من العملات، متوقعين ألّا تكون بدايات 2022 هي الأفضل لليرة التركية حيث تشير كافة التوقعات إلى أن الأشهر الأولى من العام المقبل، لن تكون الأفضل بالرغم من مساعي البنك المركزي التركي الرامية للحفاظ على سعر الصرف العائم وتشكيل أسعار الصرف وفقا لآلية العرض والطلب في ظل ظروف السوق الحرة، فضلا عن تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة احتياطياته عام 2022 إذا كانت ظروف السوق مناسبة، وبيّن المصرفيون أنّ تراجع الليرة التركية جاء بسبب تزايد مخاوف المستثمرين حيال توقعات السياسة النقدية بالبلاد.

أسعار الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية

يتم تداول الليرة بسعر 13.22 ليرة مقابل الدولار، خاسرة 4% من قيمتها، فيما بيع اليورو مقابل 15.02 ليرة، وسجل سعر الليرة أمام الجنيه الاسترليني 17.81ليرة، وبِيع اليّن الياباني بسعر 11.40 ليرة، بنسبة تراجع 3.5%، ويتم تداول الليرة عند 14.38 مقابل الفرنك السويسري، فيما بِيع الليوان الصيني بسعر 2.3 ليرة بنسبة تراجع 2%.

ويشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في تصريحات سابقة، إنّ الحكومة التركية والبنك المركزي سيوفران ضمانات لبعض الودائع بالعملة المحلية مقابل خسائر الصرف الأجنبي المتتالية، في محاولة لامتصاص مخاوف المستثمرين والعودة بالليرة لأقرب مستوياتها أمام الدولار خلال 30 يومًا.