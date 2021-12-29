«التعليم» تنتهى من وضع أسئلة امتحانات التيرم الأول لطلاب صفوف النقل

بدأت المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، الاستعدادات النهائية لامتحانات التيرم الأول لطلاب صفوف النقل، وانتهت العديد من المديريات من وضع أسئلة الامتحانات، طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية، مع عدم التطرق لأي أسئلة ذات طابع سياسي، إذ من المنتظر أن تعقد امتحانات التيرم الأول، 15 يناير المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، خلال أعمال الامتحانات.

وزير التعليم يطالب بضرورة تعقيم لجان الامتحانات بصفة دورية

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، استعدوا جيدا، لإنطلاق امتحانات التيرم الأول، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مطالبا جموع الإدارات التعليمية بضرورة تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية بصفة دورية قبل إنعقاد الامتحانات، منوها إلى أن أوميكرون لن ولم تؤثر على سير الامتحانات.

ليس لدينا تخوفات من أوميكرون

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة ليس لديها أى تخوفات من أوميكرون، خلال سير امتحانات التيرم الأول، لصفوف النقل، وذلك لقيام الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لتعقيم وتطهير اللجان ودورات المياه وتوفير جميع أدوات التعقيم داخل كل لجنة امتحانية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

عقد الامتحانات في لجان مراقبة بالمدارس وليس المنازل

وأوضح وزير التعليم، أن امتحانات التيرم الأول لطلاب صفوف النقل، ستعقد في لجان مراقبة كاملة بالمدارس، وليس المنازل، بسبب كورونا، مؤكدا أنه سيتم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان بحد أقصي 15 طالبا، لتحقيق التباعد الإجتماعي بين الطلاب، مشددا على عدم استخدام أى طالب لأدوات طالب آخر.

لن يسمح لأي طالب مصاب بكورونا دخول الامتحانات

وأشار شوقي، إلى أنه لن ولم يسمح لأى طالب مصاب بفيروس كورونا دخول اللجان الامتحانية، وسيتم تأجيل امتحانات أي طالب مصاب بالفيروس، إلى الدور الثاني بكامل الدرجات، نظير تقديم مستند طبي رسمي يثبت إصابته بفيروس كورونا وقت الامتحانات، منوها إلى أنه لن يتم عمل لجان خاصة للطلاب المصابين بكورونا.