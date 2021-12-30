ضبط متهم تربح 240 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الدقهلية

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

مكافحة جرائم غسل الأموال

وأوضح بيان عن وزارة الداخلية، أنّ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، اتخذت ما يلزم من إجراءات قانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومقيم في الدقهلية، إذ وجّهت له بعد ضبطه، اتهامات بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

المتهم ربح 240 مليون جنيه

كما وجّهت للمتهم، اتهامات بأنّه حاول غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدّرت الممتلكات بـ240 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.