رئيس جامعة بنها: القيادة السياسية تولي اهتماما بالمواهب الطلابية

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، بمحافظة القليوبية، في تصريحات له اليوم الخميس، اهتمام القيادة السياسية بالمواهب الطلابية والمشروعات الابتكارية داخل الجامعات المصرية.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس جامعة بنها فاعلية «مهارات ريادية ابتكارية»، التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عراقي، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن سمير، مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو) بجامعة بنها، والدكتور خالد صيام، وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة وفاء عبد الرشيد، المدير التنفيذي لريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي، ورانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ريادة الأعمال تشهد ازدهاراً دولياً ومحلياً

وقال رئيس جامعة بنها إن مصطلح ريادة الأعمال يشهد ازدهاراً كبيراً خلال هذه الفترة، ليس على الصعيد العالمي فقط، بل أيضاً على الصعيد المصري، بالإضافة إلى أن كافة الدول أصبحت تولي ملف ريادة الأعمال اهتماماً كبيراً، بما ينعكس علي تحقيقها للتنمية المستدامه، وفي هذا السياق فإن ريادة الأعمال أصبحت مجالاً قوياً ومعبراً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، طبقاً لرؤية مصر 2030 في مجال المعرفة والابتكار والبحث العلمي.

جامعة بنها تدعم ريادة الأعمال

واضاف «سوسة» أن جامعة بنها تولي اهتماماً كبيراً لريادة الأعمال على مستوى الجامعة والمحافظة، وتقدم كل وسائل الدعم الممكنة التي تساعد في نشر ثقافة العمل الريادي بين الطلاب والإداريين وأعضاء هيئة التدريس، وذلك إيماناً من الجامعة بأن استثمار المعرفة بكفاءة وفاعلية أمر ملازم للتطور في المرحلة الحالية، وأن الفكر الريادي غير التقليدي يسهم بشكل فاعل في حل مشكلات المجتمع، لتحقيق تنمية اقتصادية ملموسة.

وأشار الدكتور جمال سوسة إلى أن جامعة بنها تسعى بكل الوسائل الممكنة لتحقيق الفكر الريادي، حيث تحتضن الأفكار الابتكارية من خلال الحاضنات التكنولوجية، كما تقدم المكاتب التابعة للتايكو العديد من الخدمات للمبتكرين على مستوى الجامعة والمحافظة، مما يسهم في حماية الملكية الفكرية للمبتكرين، وتسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة الخاصة بهم، وربط البحث العلمي بالصناعة، وإقامة الشركات الناشئة.

الجيزاوي: الجامعة حريصة على تحويل الأفكار إلى ثروة

من جانبه، قال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، إن الجامعة حريصة على تحويل الأفكار إلى ثروة، بالاضافة إلى تحويل المشروعات البحثية إلى ابتكار ومشروعات قابلة للتنفيذ، وتابع بقوله: «إننا داخل جامعة بنها نسعى إلى إكساب الطلاب والخريجين مهارات علمية ومعارف تؤهلهم لسوق العمل، من خلال الدورات التي ينظمها مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها، لتدريب الطلاب والخريجين على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة، واستثمار أفكارهم ومهاراتهم لإنجاز مشروعاتهم».

وأكد «الجيزاوي» على أهمية الاستفادة من المخرجات والمشاريع البحثية لشباب الجامعة، وذلك في إطار تحول جامعة بنها إلى جيل جديد من الجامعات، وهي جامعات الجيل الثالث، التي تربط فيه الجامعة البحث العلمي ومخرجاته مع الصناعة واحتياجات المجتمع، مضيفاً أن جامعة بنها تضم حاضنتين تكنولوجيتين، إحداهما فس مجال استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحيوية، والأخرى في مجال تصنيع المعدات الطبية والأجهزة المعملية، وهما نواتان لإنشاء وادي للتكنولوجيا مستقبلاً.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمود عراقي، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يسعى إلى دعم الفكر الريادي في الجامعة من خلال إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات، التي تهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال، مما يسهم في تعميق الفكر الريادي، والتركيز على الأفكار الابتكارية الهادفة وغير التقليدية، التي يتحقق من خلالها بناء كيانات وشركات ناشئة، تسهم في تحقيق عائد اقتصادي للفرد والمجتمع، وتحل مشكلات اجتماعية واقتصادية قائمة بالفعل، بما يسهم في تحقيق التقدم الذي تنشده الدولة المصرية.

وأشار «عراقي» إلى أن مساهمة خدمة المجتمع في ريادة الأعمال تؤدي إلى تحسين جوانب المجتمع الصحية والتعليم والبنية التحتية، وإضافة نوع من الاستقرار والتطور، وزيادة جوانب التوظيف، بحيث تخلق أنواعاً جديدة للعمل، وتعمل أيضاً على تطويرها، ويقوم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال نادي ريادة الأعمال التابع لمركز نقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو)، بإقامة العديد من الفعاليات الدورية.