رصف 8 شوارع رئيسية في أحياء شمال وشرق ملوي بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، جهودها في تمهيد وتوسعة ورصف عدد من الطرق والشوارع الرئيسية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتنفيذ خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق المتهالكة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

تمهيد ورصف عدد من الشوارع الرئيسية بالأحياء

من جانبه تفقد اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، أعمال تمهيد ورصف عدد من الشوارع الرئيسية بأحياء شمال وشرق المدينة والتي شملت 8 شوارع وهي «شارع المعهد الديني القديم ـ شارع مجمع الكنائس ـ شارع امتداد ثروت ـ شارع أم القرى» بحي شمال المدينة، وشارع «الأزهار ـ شارع 216 ـ شارع 218 ـ شارع 220»، بتفرعاتهم بحي شرق المدينة، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، للقضاء على الشوارع الترابية وتسهيل حركة السير والمرور أمام المواطنين.

تركيب الأنترلوك بشارع مارية القبطية والنادي الرياضي

وفي ذات السياق، تابع رئيس المدينة أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بشارع مارية القبطية وشارع النادي الرياضي، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ومدى مطابقة العمل للمواصفات الفنية وتذليل كافة العقبات أثناء التنفيذ.

وأشاد محافظ المنيا، في وقت سابق، بحجم ونوعية المشروعات القومية المنفذة في كافة القطاعات على أرض المحافظة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة، حققت خلال السبع سنوات الماضية إنجازات غير مسبوقة في جميع النواحي التنموية بكافة ربوع البلاد، ساهمت في التمهيد لبدء حقبة جديدة في تاريخ مصر الحديث وهي مرحلة الجمهورية الجديدة.