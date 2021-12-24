«البيتكوين» تتخطى حاجز الـ 51 ألف دولار وتحقق أعلى مستوى في أسبوعين

شهد سوق العملات الرقمية، انتعاشًا على مدار الساعات الماضية، وقفز سعر «البيتكوين»، أشهر عملة رقمية في العالم فوق مستوى 50 ألف دولار لأول مرة في أسبوعين، تزامنًا مع حالة التفاؤل والإيجابية في أسواق المال.

وسجلت القيمة السوقية للعملات المشفرة ارتفاعاً بنحو 2.4% خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتصل إلى 2.381 تريليون دولار، وفقًا لموقع «coinmarketcap»، لبيانات العملات المشفرة.

البيتكوين تسجل أعلى سعر خلال أسبوعين

وارتفع سعر علمة البيتكوين بنسبة 5.94% في آخر 24 ساعة ليسجل مستوى 51.018 ألف دولار، وهو أعلى مستوى منذ 7 ديسمبر الجاري، وارتفعت العملة بأكثر من 8% في آخر 7 أيام.

وسجلت العملة الرقمية الأشهر في العالم مكاسب بنحو 73% منذ بداية العام الجاري، حيث كانت تتداول بداية العام عند مستوى 29.4 ألف دولار.

ارتفاع أسعار العملات المشفرة الأخرى

وشهدت معظم العملات المشفرة اليوم الجمعة ارتفاعا، حيث سجلت عملية «الإيثريوم» مكاسب 4.62% في آخر 24 ساعة، مرتفعة عند 4.09 ألف دولار، وصعدت عملة «بينانس» بنحو 3.83% إلى 545.8 دولار، وكذلك العملة الالكترونية «ايثر» بنسبة 0.2%.

وكان بعض المحللين توقعوا تراجع عملة البيتكوين الرقمية الأشهر في العالم، خلال عام 2022، كما توقعوا أن تفقد العملة مكاسبها التي حققتها في العام الجاري 2021، وأشارت «كارول ألكساندر»، أستاذة المالية في جامعة ساسكس، أن قيمة البيتكوين ستصل إلى 10000 دولار عام 2022، ما يقضي عمليًا على جميع مكاسبها خلال العام ونصف العام الماضيين، وفقًا لـ«CNBC»، وحذرت من أن عملة البيتكوين قد تنخفض على غرار العام الماضي، بعد ارتفاع كبير في الأسعار عام 2018.