الجامعات: استعدادات مكثفة بالمستشفيات لمواجهة أزمة كورونا

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية على الاستعداد التام لمواجهة أزمة كورونا، خاصة في الاستعداد بمختلف المستشفيات الجامعية تحسباً لأي سيناريوهات تتعلق بالفيروس، موضحين أنه لا توجد أي أزمات أو نواقص تتعلق بالأدوية و المستلزمات الطبية بمختلف الأماكن المخصصة لعزل المصابين بالمرض، مع التواصل المستمر مع الجهات المعنية لتلبية أي متطلبات بالمستشفيات، منوهين بأن نسب الإشغالات بالمستشفيات والأماكن المخصصة للعزل متوسطة ولا توجد منها أي أزمات .

نسب الإشغالات بالمستشفيات متوسطة

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة سوهاج لا تعاني من أي أزمات أومشاكل تتعلق بأزمة كورونا فيروس، وأن هناك تنسيقا تاما مع الجهات المعنية لتلبية أي متطلبات للمرض.

وقال الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التايع لمستشفيات جامعة القاهرة، إن نسب الإشغالات ضعيفة الفترة الحالية بالأماكن المخصصة لعزل كورونا، لافتا إلى أنها لا تتعدى 12 حالة، غالبيتهم بالرعايات المركز ة، موضحا أن غالبيتهم مصابين سلالة دلتا وأنه لا توجد أي إصابات بسلالة أوميكرون الجديدة، منوها بأن التحاليل التي تجرى دوريا أثبتت خلو المصابين من سلالة أوميكرون من المحجوزين بالمستشفى، مشددا على أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات المشددة لمواجهة المرض مع الاستعداد التام بكل المستلزمات الطبية والأدوية وأنه لا توجد أي أزمات بشأنها حتى الآن.

وفي السياق ذاته أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات الحكومية أن هناك تنسيقا تاما مع هيئة الشراء الموحد لتلبية أي احتياجات تتعلق بفيروس كورونا كوفيد 19، وأن نسب الإشغالات حاليا بمختلف المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل كورونا لا تتجاوز الـ40%.