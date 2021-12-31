«محمد» يخصص ميكروباص لنقل غير القادرين والمرضى مجانا ترحما على روح والديه

جملة كُتبت على خلفية سيارة ميكروباص تقول: «مخصصة لنقل غير القادرين والمرضى»، جذبت انتباه أهالي محافظة بني سويف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام شاب صاحب مكتب للنقل وتأجير السيارات بكتابتها على سيارة ميكروباص، واضعا رقم هاتفه للتواصل، صدقة وزكاة على روح والده ووالدته.

«الوطن» تجري لقاء مع صاحب السيارة: عّمموا الخير

وفي لقاء عبر تقنية البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أجرت «الوطن» لقاء مع الشاب محمد ابن قرية اهوه بمركز بني سويف، والذي قال: « الحمد لله على ما تركاه لي والدي ووالدتي فهو فضل من الله والمال كله لله، فقد جاءتني فكرة بحكم امتلاكي لمكتب نقل به عدد من السيارات أن أخصص سيارة بالكامل ومجانا في نقل المرضى وغير القادرين لأي مكان بالمجان تماما، صدقة على روح والدي ووالدتي».

لمشاهدة اللقاء مع صاحب السيارة

صاحب السيارة: المريض وأسرته أولى الناس بالرعاية

وتابع: «المريض وأسرته هم أولى الناس بالاهتمام والرعاية، وما شاهدته بحكم مجال عملي في النقل، دفعني أن أقف بجانبها وأكون على استعداد في أي وقت وبالمجان تماما لنقلهم إلى أي مكان أو أي مستشفى تحت أي ظرف لا نتأخر، حتى وإن كنت غير متواجد، لدي بالمكتب عدد من الشباب ولديهم تنبيه بعدم الحصول على أي أموال تماما ولو حتى مليما مقابل توصيلهم لأي مكان داخل أو خارج بني سويف».

«محمد»: ما كان لله دام واتصل

وأضاف «ما كان لله دام واتصل، والله إني في نعم كثيرة بسبب تلك السيارة التي صممت أن تكون أحدث موديل، وألا تعمل في غير المخصص لها، بل إن الخير يأتي إلى أفضل وكذلك من معي، ربنا يديم نعمه وفضله علينا».

اللافتة تجذب أهالي بني سويف

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في محافظة بني سويف، صورة سيارة ميكروباص كُتب عليها «مخصصة لنقل غير القادرين والمرضى»، كذلك جذبت انتباه عدد كبير من المواطنين، ما دعاهم إلى الترحم على والدي صاحب السيارة.