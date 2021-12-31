نصائح للحفاظ على أطفالنا من الطقس البارد

مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة وتقلب الطقس الذي تشهده البلاد هذه الأيام، يزداد قلق الأمهات على أبنائهم من إصابتهم بنزلات البرد وأمراض الشتاء.

البرودة خطر على الرضع والأطفال

وتشكل البرودة خطورة على الرضع والأطفال كونهم أكثر عرضة لفقد حرارة أجسامهم وذلك لصغر مساحة أسطحهم، كما أنهم لا يشعرون بالعطش مثل الكبار مما يعرضهم للجفاف أيضاً.

ولتفادي مخاطر البرد على الأطفال، وضعت الدكتور آمال صبري استشاري طب الأطفال والتغذية العلاجية عدداً من النصائح نستعرضها في النقاط التالية:

- تجنب تعرض الأطفال المفاجئ للتغير في درجات الحرارة، كالخروج من مكان دافئ إلى مكان بارد بدون تمهيد، فيفضل إعطاؤهم كوباً من الماء قبل خروجهم للمدرسة أو الحضانة، كما يُنَصح بفتح نوافذ المنزل قبل خروجهم بدقائق ووضع أغطية الرأس لتجنب تأثير تيارات الهواء البارد على الأذن.

- عدم استخدام الدفايات في مكان واحد من المنزل، لتصبح درجة حرارة المنزل موحدة في كل الأماكن.

- الحرص على التهوية الجيدة للمنازل والسماح لأشعة الشمس بدخول المنازل.

- المواظبة على نظافة الأطفال الشخصية وتعقيم أدواتهم وألعابهم ونظافة المنزل لتجنب إصابتهم بالجراثيم التي تضعف مناعتهم.

- التأكد من حصول الأطفال على التدفئة الكافية وذلك بلمس أطرافهم، وارتدائهم الجوارب والقفازات في حال برودتهم، والأغطية المناسبة أثناء النوم.

- ارتداء الرضع والأطفال عدة طبقات من الملابس لتعزلهم عن البرد، على أن تكون الطبقة الداخلية الملابس لأجسادهم قطنية.

- يجب تدفئة المنزل قبل الاستحمام، وتجفيفهم جيداً وارتدائهم الملابس وتغطية الرأس قبل خروجهم من الحمام.

- العناية بالتغذية السليمة الصحية بدءاً من الرضاعة الطبيعية للرضع، وتقديم غذاء متوازن للأطفال، يمدهم بالعناصر الغذائية الهامة والفيتامينات والمعادن اللازمة لتقوية مناعتهم.

- يشتمل الغذاء المتوازن على البروتين سواء كان حيواني كالبيض، اللحوم، الأسماك أو نباتي كالبقول، وكذلك النسويات الصحية مثل الشوفان والبليلة والبرغل والفريك والخبز الاسمر، كما يحتوي على الدهون الصحية مثل زيت الزيتون وزيت بذر الكتان والسمن البلدي والمكسرات النية غير المملحة، وأيضاً الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان.

- تقديم الماء بشكل دائم لهم لحمايتهم من الجفاف وكذلك المشروبات الدافئة الصحية كالينسون والبابونج والحلبة على أن يحلوا بالعسل النحل.

- من الوجبات المحببة في الشتاء التي تعطي الشعور بالدفء، الشوربات، مثل شوربة العدس وشوربة الخضار، مع إضافة الشوفان كامل الحبة والمشروم وقطع الدجاج أو اللحم لإعطاء الشوربة قيمة غذائية عالية.