تلميذ يفقد عينه داخل مدرسة في المنوفية.. «المدير طلب منه يشيل التغذية»

فقد طالب «عينه» أثناء تواجده في مدرسة بمركز تلا في محافظة المنوفية، ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالتحقيق في الواقعة لمعرفة ملابساتها وكشف تفاصيلها خاصة أن الطفل - ويدعى محمد حسين رجب - عمره صغير وفقد عينه بشكل كامل.

والدة الطالب الذي فقد عينه بالمنوفية: مدير المدرسة طلب منه يشيل التغذية

وأكدت والدة الطالب الذي فقد عينه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الواقعة تعود إلى استدعائها إلى المدرسة في قرية بتلا في المنوفية لتتفاجأ بإبلاغ أستاذ بالمدرسة لها أن ابنها سقط في الحمام واصطدم أسفل عينه، لتعلم بعدها أن ابنها «عينه خرجت بأكملها وأنه نزف دما بغزارة»، موضحة أنها انهارت بعد مشاهدة ابنها في هذه الوضع، وتم إجراء عملية له في المستشفى الجامعي في شبين الكوم وأن حالة الطفل سيئة بعد أن فقد عينه.

وأضافت والدة الطفل «محمد»، أنهم تواصلوا مع الطلاب في المدرسة وسألوهم عن ما حدث، قائلة: «الطلاب قالولنا إن مدير المدرسة قال للمدرسة ابعتيلي 3 طلاب يشيلوا التغذية المدرسية يحطوها في مكتبه، وهو خارج عينه خبطت في أوكرة الباب اللي كان فيها مسمار دخل في عينه»، مؤكدة أن الأطباء أبلغوهم بعد إجراء العملية أن العين الثانية ستتأثر ومن المتوقع فقدانها خلال السنوات المقبلة.

والد الطفل يطالب «الصحة» بعمل عملية لابنه بعد فقد عينه

من جانبه، طالب والد الطفل الذي فقد عينه، جهات التحقيق بالحصول على حقهم القانوني بعد فقدان الطفل الصغير عينه بسبب تعليمات مدير المدرسة بحمل التغذية المدرسية، ومطالبا وزارة الصحة بالتدخل لحل مشكلة الطالب من خلال إجراء عملية زراعة قرنية له ليعيش حياة طبيعية مثل باقي الأطفال.