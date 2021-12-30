الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد.. أمطار ورياح واضطراب للملاحة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، بيانًا بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على البلاد، قالت فيه: «خلال 72 ساعة الماضية أصدرت الهيئة النشرات والإنذارات الجوية بتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار، إذ يتمركز منخفض جوي على سطح البحر الأبيض المتوسط بقيم ضغطية منخفضة يعمل على اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج وتساقط الأمطار على معظم المناطق من الساحل الشمالي حتى شمال الصعيد».

المنخفض الجوي يؤثر على معظم دول الجوار

وأضافت الأرصاد، في بيانها، أنه خلال ساعات الليل شهدت عدة مناطق من مدن الساحل الغربي للبلاد سقوط أمطار امتدت إلى القاهرة، موضحة أن الفرصة ما زالت مهيأة لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة على جميع الأنحاء، خلال الساعات المقبلة حتى غد الجمعة الموافق 31 ديسمبر، لتصل الحالة الجوية لذروتها.

وأوضحت الهيئة أنها تتابع الحالة الجوية عن كثب وتصدر النشرات والإنذارات الجوية تبعًا لتحديثات النماذج العددية والأقمار الصناعية، مشيرة إلى أن هذا المنخفض سيؤثر على معظم دول الجوار، ليبيا ولبنان والأردن، بظواهر مختلفة تبعًا لطبيعة كل دولة.

خريطة سقوط الأمطار غدًا

وفي سياق متصل، أشارت الأرصاد إلى المناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها غدًا، إذ تشهد محافظات القاهرة، الدقهلية، دمياط، الشرقية، السويس، بورسعيد، الإسكندرية، بني سويف، الغربية، البحيرة، مطروح، الجيزة، الفيوم، كفر الشيخ، المنوفية، الإسماعيلية، القليوبية، والمنيا، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا، تصل حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس، مصحوبة بحبات البرد، فيما تكون الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، بفرص سقوط تصل لـ30% تقريبا.

وأوضحت أن هناك توقعات بنشاط لحركة الرياح على بعض الأجزاء من سواحل البلاد الشمالية الشرقية، وسيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.