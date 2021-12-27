شفاء حالتين من فيروس كورونا بـ«عزل العريش» وحجز 18 للعلاج

أكدت مديرية الصحة والسكان بمحافظة شمال سيناء، اليوم، تعافي حالتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من قسم العزل بمستشفى العريش العام.

وأضافت المديرية، في بيان لها، أنه تم تسجيل حالتي شفاء من فيروس كورونا، منهما سيدة، ليصل عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 3867 حالة منذ بداية الجائحة حتى الآن بالمحافظة، مشيرة إلى تسجيل 4 حالات إيجابية ليصل عددها الإجمالي منذ تفشي الفيروس إلى 834 حالة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 338 حالة.

18 حالة تخضع للعلاج

وأكد الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بالمحافظة، أن 18 حالة تخضع للعلاج من الفيروس بمستشفى العريش العام، فيما تخضع 25 حالة أخرى للعزل المنزلي للاشتباه في إصابتها، وتُجرى متابعتها بشكل يومي عن طريق فريق التمريض والأطباء.

وحذر «شوكة» المواطنين بشمال سيناء من عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، أو تجاهل الحصول على لقاح كورونا، وذلك للوقاية من الإصابة بالوباء، خاصة أن الفيروس ينتشر بصورة أسرع خلال فترة الشتاء.

الفرق الطبية تواصل عملها بقرى الشيخ زويد

وتواصل الفرق الطبية الكشف على المرضى بقرى الظهير وأبو العراج جنوب الشيخ زويد، تنفيذا للحملة التى تنفذها مديرية الصحة بالتعاون مع فريق الأطباء القادم إلى مستشفى العريش العام، بحسب البروتوكول الموقع مع 4 جامعات مصرية.

وكان الهلال الأحمر المصري نفذ حملة طبية بمستفى الشيخ زويد استمرت 4 أيام، وذلك في تخصصات الباطنة والأطفال والعيون والرمد والعظام والجراحة والمسالك البولية.

وقدمت الفرق الطبية بمستشفى الشيخ زويد العلاج المجاني والدواء للمرضى من أهالي القرى، ووسط المدينة في الشيخ زويد.