بريد الوطن.. شكر واجب لوزارة الداخلية ورجلها «أحمد عادل»

تحية تقدير واحترام، والشكر الجزيل للنقيب أحمد عادل، ضابط الشرطة المكلف بحراسة كنيسة السيدة العذراء بالوراق، على دوره البطولى فى إطفاء الحريق الذى شبّ بكابل كهرباء بجوار سور الكنيسة بالقرب من المنارة، ما يشير إلى يقظته فى أداء واجبه، وسرعة التفكير الإيجابى، وتدخله السريع بالمتاح لديه من أجهزة الإطفاء من سيارته والمتاح بالمكان لحماية الكنيسة والمنطقة قبل وصول قوات الدفاع المدنى، نعم فهذا الحادث أشار إلى أن مصر منذ ثورة 30 يونيو تتقدم بخطى سريعة نحو أمن واستقرار البلاد، وعدم السماح بنشر الشائعات، ونزع التعصب والفتن الدينية من أرض مصر، كذلك فتح قنوات الالتحام والتواصل على أرض الواقع بين الشرطة والشعب لحماية الشعب والوطن.

رفعت يونان عزيز - قلوصنا - سمالوط - المنيا

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com