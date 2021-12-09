الانتهاء من تبطين 195 كيلو بترع كفر الشيخ لتقليل الفاقد من المياه

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً من المهندس كمال ميدان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ، عن الأعمال الجارية في أعمال المشروع القومي لتبطين الترع بقرى ومدن المحافظة، بالانتهاء من تبطين 195 كيلو ترع وجاري العمل في 125 ترعة في قرى المحافظة.

وتفقد المهندس كمال ميدان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ، أعمال تأهيل ترعة راغب، موجها بمداومة الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والاختبارات وجودة الأعمال طبقا العقد ورفع معدلات التنفيذ اليومية

محافظ كفر الشيخ: أتابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان، إنه تابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذاً للمشروع القومي، وتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى ،لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، مؤكداً أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجارى استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى، وجاري العمل في تبطين 125 ترعة بمراكز وقرى المحافظة.

محافظ كفر الشيخ: أعمال تبطين الترع تحمى جسور الطرق من الانهيارات

أكد محافظ كفر الشيخ، وردت اعتمادات مالية لطرح 59 كيلو بمبلغ 244 مليون جنيه، وجاري العمل بـ 501 كيلو بتكلفة مليار 802 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 36%، مشيراً إلى أن أعمال تبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أشار إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذي يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.