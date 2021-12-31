أجهزة في المنزل تهدد حياتك.. «شغلها وخد بالك»

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مرور مصر بحالة من تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، مشيرة إلى أن الناس سيشعرون بالصقيع في الساعات الأخيرة من الليل حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وفي ظل الطقس البارد يلجأ الأشخاص إلى استخدام بعض الأجهزة الكهربائية التي تشعرهم بالدفء، لكنها قد تكون عاملا ذا حدين، حيث تعرضهم في بعض الأحيان إلى مخاطر الحوادث والاشتعال، وقد يؤدي بهم ذلك إلى فقدان حياتهم.

أجهزة في المنزل تهدد حياتك

المدفأة، والسخان، والشوايات، والتي يجب عليك الحذر عند استخدام هذه الأجهزة وتشغيلها في منزلك.

الدفاية

نظرا لوجود أكسيد الكربون في جهاز الدفاية، فإنّه يعمل على سحب الهواء من الغرفة التي توقد بها الدفاية، ما يشعرك بالاختناق أو تشعر بفقدان للوعي، ما ينتج عنه ذلك الموت في بعض الأحيان.

ولحماية نفسك من مخاطر الدفايات، وفق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اضبط الدفاية على درجة حرارة متوسطة واترك باب الغرفة مفتوحا جزئيًا، وتأكّد من وجود القاطع الأوتوماتيكي بالمنزل لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

السخان الكهربائي والغاز

لا تمرر سلك السخان الكهربائي تحت السجاد، إذا لاحظت وجود سلك تالف بالسخان ينتج عنه شرر، فتوقف عن استخدامه تمامًا، وبالنسبة للسخان الغاز تجنب وضعه بالقرب من الستائر والكتب، وعليك التأكد من توصيل خرطوم الغاز بشكل صحيح منعًا للتسرب.

الشوايات

عند تشغيل الشوايات وصنع الأطعمة وتسوية اللحوم المختلفة عليها، احرص على اختيار مكان جيد للتهوية وعدم تركها مشتعلة لفترات طويلة في أماكن مغلقة، واتركها على سطح ثابت ومقاوم للحرارة، ولا بد من تنظيف الشبكة باستمرار للتخلص من علامات الحرق، ومن أهم النصائح للوقاية من حرائق الشوايات الابتعاد عن النار وعدم الوقوف فترة طويلة أمام الدخان، وفقا لما ذكره مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منه الأمريكي (CDC).